Architektur : Tut nichts zur Sache

Zum Artikel „Der Nazi-Architekt und sein grauer Würfel“ (TV vom 24./25./26. Dezember) schreiben Dipl.-Ing. (FH) Christoph Rother und Peter Schuh:

Wer den Denkmalschutz für das Theater Trier erwägt, der hat die Tiefe des Denkmalschutzes von Bauwerken gar nicht verstanden. Die Anhäufung von Kuben gleich einem Haufen Schuhkartons im Schuhladen ist rein funktionell und von daher auch in Ordnung im Betrieb, wiewohl es schönere Lösungen gibt. Auch der Name des Hauptplaners, Prof. Gerhard Graubner, tut hier nichts zur Sache. Geht man durch das Bauwerk, so erdrückt es einen, wie klein und eng manches geworden ist und heute aus allen Nähten platzt. Und das soll denkmalschutzwürdig sein? Eher abrisswürdig! Da die Stadt aber über kein finanzielles Polster verfügt, muss eine Sanierung herhalten; die angesetzte Summe ist gewaltig.