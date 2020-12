Lesermeinung : Mehr aus Verflechtungen achten

Bauernprotest

Schuld an der Not der Bauern ist eine seit Jahrzehnten verfehlte Agrarpolitik von CDU/CSU-Landwirtschaftsministern und -ministerinnen sowie die von den konventionellen Bauern gewählten, CDU/CSU-Bauernpräsidenten. Allen voran Herr Ruckwied mit seinen zahlreichen, gut dotierten Verflechtungen in die Agrar-Großindustrie. Das Motto hieß: „Wachse oder weiche“.