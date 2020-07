Verkehr : Das Gegenteil von Mobilität

Verkehr

Zum Artikel „Bieberbachbrücke wird erneuert“ in der TV-Ausgabe vom 19. Mai schreibt TV-Leserin Ursula Mayer:

Nach monatelanger Schließung des Burgbergtunnels in Bernkastel-Kues, verbunden mit einer mühsamen Umleitung über Mülheim, nun der neueste Klops: mühsame Umleitung nach Wittlich da eine kleine Brücke bei Platten erneuert wird.

Bis voraussichtlich Ende des Jahres ist die B 50 in diesem Bereich komplett gesperrt. Die empfohlene Umleitung geht über die neue Hochmoselbrücke, nicht gerade der schnellste Weg.

Fährt man, weil man sich in etwa auskennt, von Wittlich kommend am Kreisel vor Platten statt auf die Brücke in Richtung Altrich – Mülheim – Bernkastel-Kues, steht man vor der Mülheimer Brücke vor dem nächsten Problem: Sperrung bis Kues!