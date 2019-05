Forum : Ubi dubium, ibi libertas

Merkwürdige Briefe, seltsame Geschichten.

In der Zeitung steht nicht die Wahrheit. Menschen, die sich als „selbst denkend“ bezeichnen, haben das nachgewiesen. Sie schicken tagtäglich Briefe, die sie mit der Floskel einleiten, sie seien „selbst denkend“. Der Begriff kommt aus dem Fundus der Rechtspopulisten. Manche benutzen ihn bewusst, andere unbewusst. Es geht weiter mit Schlagworten wie „Lügenpresse“, bevor sich die „selbst denkenden“ Menschen mit der Wahrheit befassen. Der einzig wahren Wahrheit, die nicht in der Zeitung steht. Sondern im Internet. In den Tiefen des Netzes finden die „selbst denkenden“ Menschen die Wahrheit, an die sie glauben.