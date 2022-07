Leserbrief : Der Begriff Menschlichkeit muss neu definiert werden

Begriffe

Aber ich sehe all das, was der Mensch im Guten wie im Bösen tut, als vom Menschen gemacht, also als menschlich an. Wir erleben es jeden Tag tausendfach, wie brutal und grausam Menschen seien können. Daher ist meine Definition des Gegenteils von Mitmenschlichkeit nicht Unmenschlichkeit, sondern Brutalität und Grausamkeit.