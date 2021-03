Wirtschaft : Überflüssig und unangebracht

Zum „Zitat des Tages“ von Daimler-Vorstandschef Ola Källenius (TV vom 19. Februar) schreibt Michael Nellinger:

Ola Källenius hat in diesen Krisenzeiten nichts Besseres zu tun, als auf einer Bilanz-Präsentation zum Thema „Sparen in Corona-Zeiten“ zu verkünden, dass er im letzten Jahr sehr viel weniger Geld fürs Haareschneiden ausgegeben hat, dass die Haare länger sind, seine Frau sich trotzdem nicht scheiden ließ und es doch irgendwie funktioniert hat. Er verknüpft dies mit der Frage, warum man das nicht einfach weiter so macht.