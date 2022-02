Leserbrief : Tauziehen in Osteuropa: Truppenreduzierung könnte der Anfang einer Lösung sein

Tauziehen in Osteuropa: Truppenreduzierung könnte der Anfang einer Lösung sein

Ukraine-Konflikt

Die USA und die Nato auf der einen und Russland auf der anderen Seite kämpfen seit Jahren um Einflusszonen in Osteuropa, aktuell besonders um die Ukraine, mit zunehmender Aufstellung von Kampftruppen und mit großen Militärmanövern.

Besonders die Ukraine ist seitdem zwischen beiden Seiten umstritten. Die verschiedenen ukrainischen „Revolutionen“— mit tatkräftiger Beteiligung faschistischer Kräfte —, in denen nur die herrschenden Oligarchenfraktionen ausgetauscht wurden, sollten das Land auf die westliche Seite ziehen. Der Rachefeldzug ukrainischer Faschisten gegen die Unterstützer*innen des gestürzten Präsidenten Janukowitsch im Gebiet Donezk/Luhansk gab Putin die Gelegenheit, dort „Volksrepubliken“ unter russischem Einfluss zu etablieren.

2014 annektierte Putin die Krim mit ihrem Flottenstützpunkt Sewastopol, der der Nato beim Beitritt der Ukraine in die Hände gefallen wäre; Chruschtschow hatte die Krim in einem Willkürakt von Russland abgetrennt und der Ukraine angegliedert – war er dazu überhaupt berechtigt? Um die Krim und die Kontrolle des Schwarzen Meeres gab es von 1853 bis 1856 einen Krieg Großbritanniens, Frankreichs, des Osmanischen Reichs und Sardiniens gegen Russland – was dort sicher nicht vergessen ist.