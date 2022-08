Ukraine-Krise : Hat Gerhard Schröder noch Freunde?

Ukraine

In Deutschland und in der Ukraine werden die Freunde von Altbundeskanzler Gerhard Schröder immer weniger. Kein Wunder. Durch seine Haltung zu Putin, dem Krieg in der Ukraine und Gazprom hat er sich weitgehend isoliert.

Schröder bezeichnet Putins Ukraine-Krieg zwar als „Fehler der russischen Regierung“, doch will er sich weiterhin nicht von diesem Mann, den er einst als „lupenreinen Demokraten“ bezeichnete, distanzieren. Na ja, in Russland scheint der Altkanzler ja noch Freunde zu haben, wie der Cartoon andeutet.