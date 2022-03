Leserbriefe : Lindners gefährliches Spiel

Sprit

Christian Lindners Äußerungen zum Thema Spritpreise sind typisch neoliberal. Aus seiner Warte mag das alles stimmig sein, meines Erachtens aber nicht. Es gibt sehr viele, die eh nur gerade so monatlich zurechtkommen. Die, die ein wenig mehr haben, fangen angesichts der Krise eher an zu sparen. Also wird der Konsum hier auch gedämpft. Mal abgesehen von den viel zitierten Logistik-Unternehmen, gibt‘s da jede Menge andere Firmen, die deshalb ihre Preise erhöhen müssen: Was ist mit den Pflegediensten, die mit dem Auto unterwegs sind? Den Busunternehmen? Mittlerweile hat Lindner – und damit die Regierung – auf Druck der Bevölkerung hin zwar unbeholfen eingelenkt, aber da scheint noch etliches an Handwerkszeug und Klarsicht zu fehlen. Was jetzt passiert, wird irgendwann Wahlen beeinflussen. Die Verantwortlichen werden dann meines Erachtens alle abgewählt, und Extremisten mit ihren einfachen Antworten auf komplexe Zusammenhänge werden das Boot dann steuern. Seit Jahren fährt das System am Anschlag. Eine größere Unwucht wie die ultrahohen Spritpreise kann es nicht mehr auffangen. Wenn die Regale in den Märkten leer sind oder niemand sich die Produkte für den täglichen Bedarf mehr leisten kann, dann wird‘s ernst. Es ist meines Erachtens allein die Bevölkerung, die systemrelevant ist, es sind nicht die Interessen weniger.