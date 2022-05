Leserbrief : Warum wird Kerosin über Hunsrück und Mosel abgelassen?

Umweltverschmutzung

Ein Frachtflugzeug fliegt vom Ausland in Lüttich über Deutschland bis nach Bayern und zurück und lässt dann – warum auch immer – in mehreren Flugschleifen 80 Tonnen Kerosin über dem Hunsrück und der Pfalz aus den Tanks. Solch ein gewaltiger Ablass, fast im Umfang der Ladung dreier 30-Tonner-LKW, wird angeblich messtechnisch zwar aufgezeichnet, aber nur mit erwarteten, unauffälligen Immissionswerten? Anscheinend funktioniert jeder Gartenregenmesser besser als die Messgeräte aus Mainz. Im Hunsrück gibt es Sprudelabfüllanlagen und eine wichtige Molkerei. In der Pfalz und Mosel liegen unsere bekannten deutschen Weinanbaugebiete. Warum konnte die Kerosindusche nicht über Bayern, über den belgischen Ardennen oder bei der Rennstrecke in Spa abgelassen werden, wo keine Sprudelwerke stehen? Es wäre wünschenswert, aus Mainz zu erfahren, wo das Umweltministerium oder das beauftragte Mess-Subunternehmen die insgesamt 33 Mess-Stellen aufgestellt hat oder wo sich die Leser informieren und beschweren können, um nicht länger von Kerosinablässen belästigt oder geschädigt zu werden.