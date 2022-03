Leserbrief : Nicht vermischen, was nicht zusammengehört

Nicht vermischen, was nicht zusammengehört

Landwirtschaft

Zu den Artikeln „Bauern fordern Umdenken in derAgrarpolitik“ (TV, 24. März) und „Die EU-Agrarpolitik geht in den Krisenmodus“ (TV, 25. März):

In diesem Artikel vermengt und vermischt Herr Zelder Dinge, die nicht zusammengehören. Ich zitiere: „Stell dir vor, es kommt kein Gas und Öl mehr aus Russland, es ist Juli, Regen ist angekündigt, du willst Weizen dreschen, hast aber keinen Diesel und deine Ernte wird komplett verregnet.“ Zitat Ende.

Dieses Szenario wäre dann eine Folge des unsäglich grausigen Krieges, den Herr Putin gegen die Ukraine führt. Es wäre keine Folge der neueren Düngemittelverordnung, des EU- Green Deals oder der Farm-to-Fork-Strategie. Hier werden von Manfred Zelder und Stefan Fiedler (Vorsitzende der Kreisbauernverbände Bernkastel-Wittlich und Bitburg-Prüm) aus meiner Sicht ganz bewusst Ängste geschürt. Deutschland leidet doch nicht an Lebensmittelknappheit. Wo kommen denn die Millionen Tonnen Lebensmittel in den deutschen Mülltonnen her?