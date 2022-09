Leserbrief : Das Wittlicher Betonwut-Bauprojekt

Stadtbild

Der Superleserbrief von Frau Dehne reiht sich ein in eine Reihe weiterer kritischer Leserbriefe vom 8. und 15. März 2022 zu dem gleichen Bauprojekt .

„Negativ-Herzeigeobjekt“ für Architekten und Stadtplaner, die sich dem Umweltschutz und den klimatischen Veränderungen, auch in Kleinstädten wie Wittlich, verbunden fühlen und ihre jeweiligen Bauprojekte zukunftsweisend ausrichten.

Davon ist man ja im Wittlicher Stadtrat, im Wittlicher Bauausschuss, in der Wittlicher Verwaltung ganz, ganz weit entfernt.

Von dieser ganz weiten Entfernung, die Zukunft betreffend, zeugen auch weitere Beschlüsse der „Wittlicher Beton-Bauwut“ in der Oberstadt und der zunehmenden Versiegelung in den Stadtteilen. Man hat halt nichts gelernt. Hauptsache, man hat mal eine Klimakarte an die Wittlicher verschickt.