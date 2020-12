Finanzen : Ums nackte Überleben

Zur Berichterstattung über die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie schreibt Hermann Mezger:

Für geopolitische Risiken sind keine Reserven vorhanden. Man mag sich gar nicht vorstellen, was geschieht, wenn das derzeitige finanzpolitische Schlaraffenland endet und die Zinsen steigen. Bei den G7-Staaten, wozu auch wir gehören, ist die Schuldenquote in diesem Jahr so hoch wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Frage muss erlaubt sein, woher das Geld kommen soll, um all diese Versäumnisse und Risiken abzudecken und wie man gedenkt, den gewaltigen Schuldenberg abzutragen. „Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen“, forderte einst Roman Herzog, ohne diesen Ruck im Detail zu beschreiben. „Wir müssen uns von liebgewordenen Gewohnheiten verabschieden“, fügte er hinzu. Vielleicht brauchte es die Corona-Pandemie, um dies endlich einzusehen.