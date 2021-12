Leserbrief : Allgemeine Impfpflicht: Notwendig, überfällig, eine moralische Verpflichtung oder eine gesundheitliche Zumutung?

Corona

Nun gibt es unter anderem ja wieder verschärfte Regeln für den Besuch in Bars, Restaurants und Sportstätten. Auch Geimpfte und Genesene müssen dort, wo nicht dauerhaft Masken getragen werden können, einen negativen Test vorlegen oder vor Ort machen. Ein erhöhter Aufwand zweifellos, doch ich bin bereit, diesen zu tragen. Alleine um ein Zeichen zu setzen. Um mir meine Belohnung zu holen dafür, dass ich mich nicht der Solidarität entziehe, dass ich mein Möglichstes dazu tue, um nicht auf der Intensivstation zu landen und dort ein Bett zu blockieren. Ich bin nicht bereit, auf große Teile „eines normalen Lebens“ zu verzichten wegen der zu vielen freiwillig Ungeimpften. Deren Hoffnung auf eine Rückkehr in ein Leben ohne Beschränkungen kann doch eigentlich nur auf zwei Dingen beruhen: Das Virus verschwindet wieder so, wie es gekommen ist – was es nicht tun wird. Oder es finden sich doch noch genug Menschen, die sich impfen lassen. Der Genesenenstatus ist wohl eher kein Ziel.