Gesellschaft : Und das soll „bio“ sein?!

Zur Berichterstattung über Ernährung und Konsum schreibt Jutta Just:

Ich bin in einer Zeit groß geworden, in der es selbstverständlich war, dass es zu Nikolaus (6. Dezember) die ersten Apfelsinen gab. Es war herrlich und ein so toller Genuss, da die Zeit begrenzt war. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich meine, dass es Ende Januar oder spätestens Mitte Februar keine Apfelsinen mehr gab. Das war in Ordnung, weil die Vorfreude auf den nächsten Nikolaus-Tag (Apfelsinen) da war. Erdbeerzeit war von Mitte Juni bis Ende Juli. Ende September habe ich Äpfel und Birnen in Großmutters Garten geerntet. Für mich war es selbstverständlich, dass es nur eine gewisse Zeit für eine Obstsorte gab. Heute gibt es Leute, die zu Weihnachten eine Erdbeertorte haben müssen. Ich habe gerade einen Bericht aus Spanien gesehen, wo Wasser aus Naturschutzgebieten entzogen wird (und es ist erschreckend, dass die Politik es weiß und auch unterstützt), denn Erdbeeren brauchen viel Wasser. Die Natur wird immer mehr ausgebeutet. Solche Produkte werden als „bio“ verkauft! Ich respektiere Vegetarier. Aber das Argument der tiergerechten Haltung in diesem Zusammenhalt stimmt für mich nicht. Auch ich bin für tiergerechte Haltung, aber keine Vegetarierin. Es gibt viele Informationsmöglichkeiten, um guten Gewissens auch Fleisch verzehren zu können. Ich brauche kein vegetarisches Gericht mit Fleischgeschmack (vegetarische Frikadellen), ohne mir über die Zusatzstoffe Gedanken zu machen.