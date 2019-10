Politik : Und die EU schaut zu

Zum Leitartikel „EU darf Menschen auf dem Balkan nicht enttäuschen“ (TV vom 28./29. September) schreibt Katrin Bornmüller:

Als ehrenamtlich voll beschäftigtes Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) organisiere ich seit circa 40 Jahren Hilfsaktionen, darunter bereits 471 Sattelschlepper in ehemalige Ostblockstaaten, unter anderen Bosnien, Albanien, Kosovo, sowie in Flüchtlingslager in Kurdistan/Irak. Auf diese Weise besuche ich öfter unsere IGFM-Sektionen.