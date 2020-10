Gesundheit : Und trotzdem wird gemotzt ohne Ende ...

Zur Berichterstattung über die Corona-Lage schreiben Rosi Nieder, Werner Heinz, Dorothee Mergen und Ursula Müller:

Die weltweite Pandemie ist – zusätzlich zu der verheerenden Umweltbilanz und der Klimaerwärmung – eine Katastrophe und macht uns Angst. Was mir persönlich aber in fast dem gleichen Maß Angst macht, ist, dass angeblich 17 bis 20 Prozent der Deutschen an irgendwelche Verschwörungstheorien glauben und dass so viele Leute in den sozialen Medien äußerst unflätig über unsere Politiker und die verordneten Vorsichtsmaßnahmen herziehen. Dass sich sogar Eifeler, die ich bis jetzt als bodenständig und vernünftig angesehen habe, dazu hinreißen lassen, sich auf Grund der dramatisch gestiegenen Zahlen und der damit verbundenen Maßnahmen in den Medien derart abfällig zu äußern, schockiert mich besonders. Wir leben in einem Land, in dem es uns im Vergleich mit vielen unserer Nachbarländer äußerst gut geht. Unzählige Menschen weltweit, deren Staatsoberhäupter entweder unterdrückende Despoten, korrupt oder auch irgendwie nicht ganz bei Sinnen sind, würden liebend gerne mit uns tauschen. Und trotzdem wird gemotzt ohne Ende, man möchte sich nicht einschränken, Egoisten beharren auf ihrer „Freiheit“. Immerhin haben sie sogar die Freiheit, zu demonstrieren und ihre abstrusen Theorien mit Lautsprechern hinauszutönen. Zitat Matthias Claudius: „Die Freiheit besteht darin, dass man alles das tun kann, was einem anderen nicht schadet.“ Also was? Ist es wirklich so schlimm, Mundschutz zu tragen und Abstand zu halten?