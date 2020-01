Landwirtschaft : Unerträgliche Beschuldigungen

Zur Berichterstattung über die Proteste der Landwirte schreiben Maria Willems und Horst Grün:

Dem Geschimpfe, dem die Bauern seit einiger Zeit ausgesetzt sind, muss endlich entgegengetreten werden. Nicht umsonst demonstrieren sie deutschlandweit gegen das „Agrarpaket“ der Bundeslandwirtschaftsministerin und des Umweltministeriums. Ständig in den Medien hören und lesen zu müssen, was Bauern alles falsch machen, nervt nicht nur die Bauern selbst, sondern auch vernünftig denkende, von Ideologien freie Bürger. In absurder Weise werden die Landwirte beschuldigt, für das Artensterben und den Klimawandel verantwortlich zu sein, Tiere zu quälen, das Grundwasser zu vergiften und ungesunde Lebensmittel zu produzieren. Zu alledem werden sie unberechtigt beschimpft, Steuergelder aus Brüssel zu kassieren. Fehlt nur noch die Behauptung aus Teilen der Bevölkerung, die Bauern seien zu faul zum arbeiten. Ich frage mich, wie es zu solchen Diffamierungen kommen konnte.

Das Geschrei ist meines Erachtens System und die hohe Politik beugt sich dem Druck potenzieller grüner Wählerschichten. Sie agiert heute so wie sie sich Anfang der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts dem Druck der freien Wirtschaft gebeugt hat, deren Ziel es war, Arbeitskräfte aus den Reihen der Bauern zu rekrutieren – für die eigenen ökonomischen Ziele. Damals hieß die Devise „wachsen oder weichen“. Wie ein roter Faden zog sich damals die Empfehlung der „Experten“, die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe deutschlandweit erheblich zu verringern. Erreicht werden sollte das unter anderem mit Preisdruck: Kleine und mittlere Betriebe sollten aufgeben und die großen aufgrund ihrer günstigeren Kostendegression am Leben bleiben und die Flächen der kleineren aufnehmen. Eine „moderne Landwirtschaft“ sollte aufgebaut, die Erträge sollten gesteigert, die Viehbestände erhöht, die Lebenshaltungskosten für die Verbraucher reduziert werden, damit das große Geld für andere Konsumgüter ausgegeben werden konnte.

Angesichts großer Bauerndemonstrationen in den achtziger und neunziger Jahren, die ein Aufbäumen gegen die Agrarstrukturpolitik der EU waren, entschloss sich Brüssel für Direktzahlungen an die Landwirte. Heute werden den Bauern diese Direktzahlungen geneidet. In Wahrheit sind sie, so meine These, indirekte Subventionen für die Verbraucher. Während noch 1970 circa 50 Prozent der Einkommen für die Lebenshaltung ausgegeben wurden, sind es heute keine zehn Prozent mehr.