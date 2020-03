Medien : Unfassbar

Zum Artikel „In Kairo ersetzt die Hupe den Mittelfinger“ (TV vom 3. März) schreibt Ingrid Wecker:

Anders kann ich es mir nicht erklären, dass in diesem Text gleich dreimal der Satz „Fick Deine Mutter“ völlig unbeanstandet veröffentlicht wird. Was soll das? Man hätte, wenn schon, das umschreiben müssen, beispielsweise als „äußerst obszöne Beleidigung“. Zudem ja der Autor selbst sagt, dass diese Beleidigung via Hupe-Code äußerst selten angewandt wird. Warum reitet er dann auf diesem Satz derart herum? Jeder, der sich im arabischen Raum etwas auskennt, weiß, dass solcherart Beleidigungen gegen Vater und Mutter einer Person absolut das Allerletzte sind. Und oft wirklich und berechtigt drastische Gegenmaßnahmen mit sich bringen. Auch die Überschrift ist schon so eine Sache…