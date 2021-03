Bildung : Unglaubwürdig, wenn nicht lächerlich

Zur Berichterstattung über Schule in Corona-Zeiten schreibt Claudia Jirka-Köcher:

Seit einem Jahr hören wir das Lamento der Bildungsminister: „Schule ist wichtig für die Kinder! Bildungsgerechtigkeit! Wir müssen die Schulen öffnen! Mit mir gibt es keine Schulschließungen!“ Doch was passierte seit zwölf Monaten? Nichts! Lüften, Durchzug, Fenster öffnen, Abstand halten – das ist eine Farce. Wenn man nach einem Jahr Pandemie immer noch kein Konzept hat, aber gebetsmühlenartig diese Slogans wiederholt, macht man sich unglaubwürdig, wenn nicht lächerlich. Wenn ich einen Platz in der Außengastronomie haben möchte, muss ich mich anmelden und Maske tragen. Wenn ich einkaufen gehen möchte, dann ein Kunde pro 40 Quadratmeter Ladenfläche, aber wenn ein Lehrer unterrichten soll, dann gehen auf einmal mehr als zehn Personen in einen Raum von 30 bis 50 Quadratmetern ohne Plexiglaswände, Lüftungsgeräte, Abstandsgebot. Mir ist nicht bekannt, dass Kinder und Lehrer weniger Atemluft ausstoßen und so weniger Virenlast in den Raum gerät. Man redet von den Kosten, die der „Bildungsverlust“ (verlorene Generation) verursachen wird …