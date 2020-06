Finanzen : Ungleich verteilt

Zur Berichterstattung über das Corona-Konjunkturpaket schreibt Daniel Karl:

Wer seine eigenen vier Wände besitzt, kann in Krisen gelassener bleiben. Dies zeigte sich in der Vergangenheit in Süd- und Osteuropa, wo Eigentumsquoten von 80 bis 90 Prozent die Regel sind. In Deutschland wohnen nur 50 Prozent der Menschen in der eigenen Wohnung (85 Prozent würden gerne), obwohl dies der Schlüssel zur Lösung aller Fragen ist, etwa Altersarmut.