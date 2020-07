Gesundheit : Unhygienisch, eklig

Zur Berichterstattung über die Corona-Krise schreibt Ursula Kohley:

Die Pandemie ist noch nicht vorbei, leider halten sich aber viele Menschen nicht an die Schutzmaßnahmen. Sie ziehen zum Beispiel die Maske unter das Kinn, soll das hygienisch sein? Ganz bestimmt nicht! Die Sport-Masken sehen schon von außen schmutzig aus, wie müssen sie dann erst von innen aussehen? Die müssen gewaschen werden, sonst ist das sehr unhygienisch. Wenn man die Leute im Bus sieht – sie berühren dauernd mit den Händen die Maske und drücken sie ins Gesicht. Noch schlimmer, sie ziehen sie runter, gehen mit den Fingern in die Nase und in den Mund, unhygienischer geht es wohl nicht. Bevor man seine Hände nicht gewaschen hat, wie man das im Elternhaus gelernt hat, sollte man das wohl nicht tun. Mich macht richtig wütend, wenn ich sehe, dass ältere Damen die Masken herunterziehen, um sich besser unterhalten. zu können.

Im Bus ist Masken-Pflicht, was wohl jeder weiß. Und die älteren Menschen sind am meisten gefährdet. Wenn man etwas sagt, heißt es: Wir haben den Krieg überlebt, dann werden wir die Corona-Krise auch überleben. Was hat der Krieg damit zu tun, frage ich mich? Und was andere Menschen so von sich geben. Manche packen ihre Brötchen aus, Mütter geben ihren Kindern im Kinderwagen im Bus etwas zu essen. Das ist genau so unhygienisch, weil auch die Stangen und Griffe im Bus von anderen angefasst werden.

Was ich genau so schlimm finde, das sind die Hundekot-Tütchen. Sie liegen draußen auf den Wegen herum. Dafür kann der Hund nichts, sondern das „Herrchen“ oder „Frauchen“. Unserer Natur gegenüber ist das unverantwortlich. Genau wie die Zigaretten-Stummel, die im Gulli landen. Wie kann man so etwas machen ohne nachzudenken? Alle Leute regen sich auf über den Dreck, die meisten machen ihn selber. Ich bin weit über 60 Jahre alt und habe noch nie etwas weggeworfen. Gute Erziehung ist das A und O, Eltern sollten für ihre Kinder Vorbilder sein!