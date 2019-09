Wahlen : Unmögliches kann möglich sein

Zu den Artikeln über die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen schreibt Alfred Pelzer, Trier:

Die Ergebnisse bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen sind wegen des Abschneidens der AfD besorgniserregend. Italienische Parteien haben gerade einen Weg aufgezeigt, wie man rechtsgesinnte Populisten ausbremsen kann. Es schlossen sich Sozialdemokraten und Fünf-Sterne-Bewegung, die sich bisher nicht „riechen“ konnten oder wollten, zu einer Koalition zusammen. So haben sie den Rechtspopulisten Salvini verhindert. Jetzt wäre es bei uns an der Zeit, diesem Beispiel Sympathie abzugewinnen. Alle in die Landtage gewählten demokratischen Parteien beschließen eine Koalition, und die AfD sitzt allein in der Opposition. Dort würde sie doch kein Land mehr sehen. In fünf Jahren wäre damit der Spuk vorbei. Das kann nicht funktionieren? Doch. Bis vor 30 Jahren hat auch niemand an eine Wiedervereinigung geglaubt. Unmögliches kann doch möglich sein.