Soziales : Unnötige Aufregung

Zum Artikel „Zum Verzweifeln!“ und zum Kommentar „Absoluter Irrsinn“ über die Situation von Pflegekindern in Rheinland-Pfalz (TV vom 17. Mai) schreibt Marita Schneider:

Eigentlich ganz einfach, oder doch nicht? Ich finde, in dieser Thematik wird wieder viel Schwarz-Weiß-Malerei betrieben. Worum geht es eigentlich? Ein Jugendlicher, der in einer Pflegefamilie oder Wohngruppe lebt, soll 75 Prozent seines Nettolohns an den Staat abgeben. „Absoluter Irrsinn“, erst mal. Was signalisieren wir diesem jungen Menschen? Arbeit lohnt sich nicht, bleib ich doch lieber zu Hause und mache nichts? Was man nicht vergessen darf, und ich finde, diesen Punkt überliest man im Artikel leicht, ist die Tatsache, dass dem Jugendlichen „Sachleistungen“ in Form von Unterkunft, Verpflegung, Hygiene, Kleidergeld, Freizeit, Fahrtkosten ... gestellt werden.