Politik : Unseriös

Zum Gastbeitrag „Grenzkontrollen so schnell wie möglich aufheben“ von Franz Peter Basten, Christoph Grimm und Bernhard Kaster (TV vom 7. April) schreibt Alfons Traut:

Welcher Teufel hat diese drei Herren denn geritten? Wir befinden uns in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, und wir kommen bis jetzt dank den von unserer Regierung getroffenen Maßnahmen im Vergleich zu anderen Ländern relativ gut zurecht. Dazu gehören auch Grenzkontrollen. Man sieht ja, wie es in den von den Herren benannten Ländern aussieht. Die drei aufgestellten Thesen lasse ich mal unkommentiert, möchte aber eine vierte benennen, die sich auch auf den europäischen Gedanken bezieht.

Luxemburg ist eine der weltweit größten Steueroasen und wirbt mit Dumpingsteuersätzen, die schon unseriös sind, ausländische Unternehmen an, untergräbt damit die Wirtschaftskraft der Nachbarländer. Auch das ist eine globale Gefährdung. Jean-Claude Juncker war jahrelang in Brüssel an vorderster Front und hat nichts dagegen unternommen. Damit sollten sich die drei Herren doch mal beschäftigen.