Finanzen : Unsinnige Kritik

Zum Artikel „Steuerzahler fordern: Hundesteuer abschaffen“ (TV vom 26. Juli) schreibt Dieter Hardes:

Allerdings verhält sich Herr Quante widersprüchlich. Der Bund der Steuerzahler beklagt die Verschuldung vieler Kommunen, insbesondere der Städte in Rheinland-Pfalz. Die Einnahmen der Kommunen aus der Hundesteuer betrugen im Land Rheinland-Pfalz insgesamt circa 19 Millionen Euro (2018). Ein Verzicht auf die Hundesteuer würde folglich 19 bis 20 Millionen Euro weniger Steuereinnahmen der Kommunen in Rheinland-Pfalz bedeuten. Aus der Sicht der Stadt Trier betrachtet führt die dortige Hundesteuer zu circa 480 000 bis 500 000 Euro jährlichen Steuereinnahmen der Stadt. Der Verwaltungsaufwand beträgt circa 50 000 Euro, so dass knapp 450 000 Euro an Nettoeinnahmen der Stadt Trier durch die Hundesteuer verbleiben.