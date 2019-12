Militär : Unverschämt, frech

Zu den Artikeln „Nach Kampfjet-Absturz: Schäden offenbar viel größer als bekannt“ und „,Woher kommt der Gestank?’“ (TV vom 5. Dezember) schreibt Regina Bergmann:

Darüber hinaus wird ein bedrohliches und sehr ernst zu nehmendes Ereignis durch diese Vorgehensweise bagatellisiert. Gerade so, als ginge es lediglich darum, ein bisschen liegengebliebenen Müll, zum Beispiel gebrauchte Kaffeebecher, ähnlich wie bei einem gemeinsamen „Dreck-weg-Tag“, aus dem Wald zu räumen. F16 to go!? Das geht gar nicht und ist an Frechheit und Unverschämtheit nicht zu überbieten. Liebe Verursacher, bitte räumt euren Müll selbst weg und sorgt dafür, dass alle Schäden behoben werden!