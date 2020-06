Militär : Unverschämt und rücksichtslos

Zum Artikel „Ein bisschen weniger Fluglärm“ (TV vom 5. Juni) schreiben Arno Schäfer und Ralf Seilheimer:

Dass die Militär-Jets nun freitags um 12 Uhr statt um 13 Uhr am Boden sein müssen, ist wohl ein Witz und nicht wirklich eine Verbesserung. Eine Verbesserung wäre es, wenn Ruhezeiten (zum Beispiel Flugverbote in der Mittagszeit) festgelegt worden wären. Doch gerade um die Mittagszeit herum findet oftmals der Lärm-Terror statt, was ältere Menschen besonders belastet. Es gibt keine zwingende Notwendigkeit, die Bürger mit dem Lärm zu nerven, und ich halte es angesichts der Lärmvorschriften für unverschämt und rücksichtslos, wie sich die Streitmächte verhalten. Ebenfalls sollte man darüber verhandeln, dass in unserer ohnehin mit Fluglärm stark belasteten Region keine militärischen Übungsflüge auswärtiger Einheiten stattfinden dürfen. Wir befinden uns seit Kriegsende in Friedenszeiten, und man muss den Status der „kriegerischen Freiheiten “ bei unserem Umweltbewusstsein in Frage stellen. Leisere Flugzeuge und ein Einhalten der Lärmschutz-Bestimmungen wären angesagt!