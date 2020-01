Neujahrsempfang : Unverständlich!

Gesellschaft

Es ist eine tolle Tradition, der Einladung der Stadt Wittlich zum Neujahrsempfang in der Synagoge zu folgen. Für mich ist es stets etwas Besonderes. Als Mitglied eines Filmteams des Offenen Kanal Wittlich habe ich zudem das Vergnügen, neben vielen persönlichen Gesprächen unterhaltsame und informative Interviews führen zu dürfen. Die Ansprache des Bürgermeisters gehört ebenso zu den Höhepunkten wie die musikalische Darbietung der Nachwuchskünstler, welche die musikalische Umrahmung auf immer wieder hohem Niveau gestalten.

Ein unverständlicher negativer Höhepunkt ist für mich schon seit Jahren, dass es immer wieder Besucher gibt, die Anstand und Respekt vor der künstlerischen Gestaltung des Programms vermissen lassen: Trotz mehrfacher Aufforderung durch Bürgermeister Rodenkirch mit der Bitte um Gehör für die Musiker, starten viele Gäste ihr verbales Feuerwerk der Unterhaltung, als habe man nur wenige Minuten Zeit zum persönlichen Austausch, und lässt die musikalischen Darbietungen mehr oder weniger ungehört für sich verstummen. Oder verlässt man sich darauf, die musikalischen Darbietungen später in der Mediathek des Offenen Kanal Wittlich – in Ruhe – anschauen zu dürfen?

Neben der Tatsache der Ignoranz gegenüber den Nachwuchskünstlern: Wie nehmen diese jungen Menschen unsere Gesellschaft wahr, für die man doch ein Vorbild sein will und sollte? Auf jeden Fall erschleicht sich bei mir das Gefühl, dass es einige Gäste am diesjährigen Neujahrsempfang gab, die elitäre Eigenschaften darbieten wollen, diesen jedoch in keiner Weise gerecht werden (können?).