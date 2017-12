Unverzichtbar

Zum Leserbrief „(Kein) Grund zur Freude“ (TV vom 25. November) schreibt Hedwig Schmitt:

Bevor jemand meint, auf so eine Firma könne man verzichten, sollte er erst einmal die Fakten kennen. Die Firma JTI ist nicht neu, sondern in Trier werden seit mehr als 100 Jahren Tabakerzeugnisse hergestellt, und zwar von den Firmen Heintz van Landewyck und Haus Neuerburg. Haus Neuerburg wurde 1963 von der Firma R.J. Reynolds übernommen und 1999 von Japan Tobacco International (JTI). In den 70er Jahren hatte die Firma eine Belegschaftsgröße von circa 500 Mitarbeitern, die bis heute auf 1800 Mitarbeiter angewachsen ist.

JTI ist ein sehr soziales Unternehmen, das deswegen auch mehrmals als „Top-Arbeitgeber in Deutschland“ ausgezeichnet wurde. Nutznießer dieses Unternehmens sind nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern auch der Einzelhandel, die Gastronomie und Handwerksbetriebe in Trier. Außerdem profitieren zahlreiche Zuliefer- sowie Transportunternehmen mit ihren Mitarbeitern von dem JTI-Standort in Trier.

Man kann auf vieles verzichten, aber ich denke, dass Tausende Beschäftigte in der Region nicht auf eine solche Firma verzichten wollen.

Hedwig Schmitt, Igel