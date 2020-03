Ihre Meinung : Verein wird vernachlässigt

Sporthallen

Wenn ich mir den Bericht über den Zustand der Turnhalle in Heiligkreuz anschaue, kann ich nur noch mein Bedauern zum Ausdruck bringen. Die Bezirkssportanlage in Trier-Heiligkreuz ist im Gesamten in einem erbärmlichen Zustand. Das defekte Hallendach ist nur die Spitze des Eisberges. Die Stadt hat es hier über Jahrzehnte versäumt, den Sportlern und Schulkindern eine vernünftige Sportanlage zu schaffen. Mein Sohn spielt seit Jahren Fußball in der Jugendabteilung des VfL Trier. Er musste in den vergangenen Jahren leider oft auf andere Sportstätten ausweichen, da die Plätze entweder überlastet oder aufgrund des schlechten Zustandes nicht nutzbar waren.