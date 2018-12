Kriminalität

Zu „Ermittler durchsuchen Zentrale der Deutschen Bank“ (TV vom 30. November):

Auch wenn es sich derzeit nur um einen Verdacht handelt, Mitarbeiter des Konzerns hätten Kunden dabei geholfen, sogenannte Off-Shore-Gesellschaften in Steuerparadiesen zu gründen und Gelder aus Straftaten zu waschen, wirft diese Aktion wieder einmal ein schlechtes Bild auf die allgemeinen Bankbetriebe. Wenn es zutreffend ist, dass Bankbeschäftigte pflichtwidrig keine Geldwäscheverdachtsanzeigen erstattet haben, obwohl bereits seit Beginn der jeweiligen Geschäftsbeziehungen ausreichend Anhaltspunkte dafür vorgelegen hätten, dann kann man nur hoffen, dass die betreffenden Mitarbeiter schnellstmöglich ermittelt und die Verdachtsmomente aufgeklärt werden.

Es ist höchste Zeit, dass dem Missbrauch oben und unten ein Riegel vorgeschoben wird. Der Grundwert unserer Gesellschaft ist ein materieller Wert: Geld. Der Tanz um das Goldene Kalb hat groteske Ausmaße angenommen. Wo alles am Gold hängt und nach dem Gold drängt, scheint die Moral drittrangig.

Erfolgreiche Leistungsträger unserer Gesellschaft machen es vor. Da werden Steuern hinterzogen, Rechte gebeugt und Gesetzeslücken ausgenutzt. Da werden Pöstchen verteilt, üppige Gehälter zugeschoben und überzogene Pensionen gewährt. Da wird Sparsamkeit gepredigt und Verschwendung gelebt. Da wird gemobbt, gekeilt, gekämpft. Leistungsträger fordern Kürzungen der Sozialhilfe. Gleichzeitig mindern sie mit allen Tricks ihre Steuerlasten. Sozialhilfeempfänger dagegen schauen fasziniert zu den trickreichen Promis auf.

Wie oft werden Sozialhilfeempfänger wegen eines vergleichsweise geringen Missbrauchs zum Sündenbock für Egoismus und Selbstbedienungs-Mentalität in unserem Land gemacht?! Im Bereich Soziales muss das Leben in unserem Land fairer gestaltet werden. Denn, so fragen sich viele Bürgerinnen und Bürger, wenn – wie jetzt wieder einmal der Fall – Steuerhinterziehung vermutet wird, warum soll es am unteren Ende der Gesellschaft mehr Rechtschaffenheit geben als am oberen?