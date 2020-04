Straßenbau : Verfehlte Verkehrspolitik

Zum Artikel „Land plant Ausbau der B 50 neu bis zum Hahn“ (TV vom 23. April) schreiben Hanns Schuster, Dr. Karl-Georg Schroll und Wilfried Plohmann:

„Mit Hochdruck“ plane das Land fünf Monate nach Eröffnung des Hochmoselübergangs die vierspurige Fortführung der B 50 neu, ist da im TV zu lesen. Fünf Monate nach Eröffnung des Hochmoselübergangs. Ich frage mich: Ist da bei der Heimfahrt nach Mainz im Anschluss an die Eröffnung dem einen oder anderen aufgefallen, dass er eine Engstelle, ein Nadelöhr passieren muss? Oder war man nach Jahrzehnten der Planung, zunächst als A 60, dann als B 50 neu, so lange so sehr mit Augen und Gedanken auf den Rutschhang auf der Eifel-Seite fixiert, dass man den 16 Kilometer langen Engpass auf der Hunsrück-Seite einfach vergaß? Die drei Jahre Rutschhangnachbesserung hätten doch wirklich für eine umfassende Planung verwendet werden können. Nun, wir sind jedenfalls zu beneiden um Verantwortliche, die sich so intensiv um den Rutschhang gekümmert haben, dass sie Entscheidendes drumherum vergessen zu haben scheinen. Der Berg wird die Brücke jetzt nicht mehr zum Einsturz bringen.

Apropos Berg. Es könnte natürlich auch an der Höhenluft liegen, die die Verantwortlichen im Mainzer Rheintal verwirrt. Der Kirmesplatz am Nürburgring sollte von einem nicht vorhandenen Milliardär finanziert werden – liegt in den Eifelbergen, in der Höhenluft. Der Flughafen Hahn sollte einem jugendlich wirkenden Flugkapitän und Arzt mit Büros in einem chinesischen Reifenhandel verkauft werden – liegt oben im Hunsrück, in der Höhenluft. Und auch das Ende der Ausbaustrecke der B 50 neu und deren Anschlusspunkt an die bisherigen vier Spuren liegen in der Höhenluft. Und die Höhenluft ist wohl auch so gesund, dass ein achselzuckendes Lächeln deren Einatmer zur Wiederwahl der bisherigen Verantwortlichen bewegen wird.