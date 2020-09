Katholische Kirche : Verheerend, ja katastrophal ...

Zum Artikel „Polizei-Skandal: Was folgt daraus?“ (TV vom 18. September) schreibt Klaus Hadinga:

Die Information und Feststellung des Innenministers Herbert Reul aus Nordrhein-Westfalen über rechtsextreme Beamte in der Polizei ist doch nicht neu und hatte sich seit Jahren bereits angekündigt. Ursache und Wirkung sind immer im Zusammenhang mit den Prozessen in der Gesellschaft und der Natur zu betrachten sowie zu bewerten. Wer gesetzmäßige Zusammenhänge nicht erkennen will und bewusst leugnet, der schadet der weiteren Entwicklung und Existenz Deutschlands!