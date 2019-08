Politik : Veritable Trump-Neurose

Zum Kommentar „Trump hat Hass gesät und Hass geerntet“ (TV vom 6. August) schreibt Horst Gläser:

Der Leitartikel von Friedemann Diederichs ist journalistisch wirklich außerordentlich schlecht. Bei allem Entsetzen über die Morde in El Paso und Dayton kann der Autor nicht behaupten, das diese Taten dem „Hass-Präsidenten-Trump“ geschuldet sind. Er nennt es zwar nicht so, aber es kommt deutlich genug durch, das er es so verstanden wissen will: Trump ist an diesen Morden schuld. Oder zumindest seine Haltung. Auch die Headline sagt das deutlich.