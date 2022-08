VERKEHR : Die Menschlichkeit wurde vergessen

Lesermeinung zu: „150 zusätzliche Parkplätze und neue Anlieferungswege“

Was ist mit den LKW-Fahrern, die in der Gewerbestraße in ihren Fahrerkanzeln bei Außentemperaturen von über 40 Grad „braten“ und im Winter „bibbernd“ die Minusgrade ertragen müssen? Warum gibt es bei 3,3 Millionen Euro Gesamtkosten keinen geeigneten Raum für diese Menschen aus aller Welt, damit sie sich duschen, auf Toilette gehen, sich etwas zum Essen machen und an einen Tisch essen oder aufhalten oder sich auch mal schlafen legen können? Sind diese Menschen weniger wert als eine Straße? Wo bleibt der Schutz dieser Menschen im Sommer und Winter?