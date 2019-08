Politik : Verklärend, blind und grob fahrlässig

Zum Kommentar „Anreize sind beim Thema Klima besser als Verbote“ (TV vom 4. August) schreibt Andrea Krüger:

Einigermaßen ratlos saß ich vor dem Leitartikel von Hagen Strauß. Welche Anreize, als unsere Umwelt angesichts der so offensichtlichen Schäden zu schützen, müssen denn geschaffen werden? Der Mensch ist ein grundsätzlich intelligentes Wesen, das aber ohne Rücksicht auf folgende Generationen diesen Erdball aufgrund eigener Bequemlichkeit, Statusgehabe, Ignoranz … vernichtet, jede Generation ein wenig mehr. Es genügt doch, nach dem Motto „wir haben die Welt von unseren Kindern nur geliehen“ zu leben – jeder verständige Erdbewohner richtet ohne weitere Anreize sein Handeln danach aus. Halten wir die Augen offen, sehen wir tagtäglich, dass dies so nicht funktioniert: Schulkinder werden bis zur Tafel vorgefahren, Obst und Gemüse mit unendlich langen Transportwegen in Massen konsumiert, Raketen und sonstiges Böllerwerk in die Luft geschossen, viel Fleisch und Wurst konsumiert, Müll wird herumgeworfen, die Tüte Sonntagsbrötchen mit einer guten Tonne PKW vom Bäcker nach Hause kutschiert, die neueste (Handy)technik nachgefragt, wir fliegen weiterhin in den Urlaub und so unendlich viel anderes mehr.