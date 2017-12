Versteht kein Mensch

Zum Artikel „Satan, der Papst und das Vaterunser“ und zur Diskussion über die nach Meinung von Franziskus fehlerhafte Übersetzung des christlichen Gebets in mehreren Sprachen, darunter Deutsch (TV vom 16./17. Dezember) schreiben Wolfram Bauer und Wolfgang Müller:

Hier das Vaterunser aus dem aramäischen Ursprungstext Unser Vater im Himmel! / Dein Name werde geheiligt. / Dein Reich komme. / Dein Wille geschehe / wie im Himmel so auf Erden. / Gib uns Tag um Tag das benötigte Brot. / Und vergib uns unsere Schulden, / wie wir vergeben haben unsern Schuldnern. / Führ’ uns, auf dass wir nicht in Versuchung fallen, / Und erlös’ uns von dem Bösen. / Denn Dein ist das Reich und die Kraft / und die Herrlichkeit in Ewigkeit. / Amen (nach George M. Lamsa: Die Evangelien in aramäischer Sicht).

Jesus sprach Aramäisch, schon deshalb sollte man sich besser an den Ursprungstext halten. Da bei obiger Übersetzung völlig andere Intentionen gesetzt werden, löst sich das Problem von selbst. Es ehrt den Papst, wenn er schon allein aus dem Gebot der Vernunft heraus einen Konsens herstellen will. Die Entgegnungen des Trierer Bischofs Stephan Ackermann kann man dagegen getrost vergessen, weil sie sowieso kein Mensch versteht. Sein Ansatz führt nur hin zum üblichen Theodizee-Problem, an dem sich Philosophen und Theologen bis dato vergeblich abgearbeitet haben.

Wolfram Bauer, Rehlingen-Nittel

Im Aramäischen (der Sprache, in der Jesus gesprochen hat) heißt es in der Originalübersetzung seit jeher im „Vaterunser“:“ „Führ’ uns, auf dass wir nicht in Versuchung fallen.“ Dieser Führung hatte sich Jesus einst anvertraut, wenn ihm Versuchungen begegnet sind. Versuchungen gehörten damals wie heute zu unserem Leben, dazu braucht es keinen Gegenspieler und schon gar keinen Satan. Um das zu verstehen, braucht es auch kein hochgeistiges Theologisieren, es braucht einfach nur einen gesunden Menschenverstand und Vertrauen. Das ist es, was den Menschen vermittelt werden sollte.

Wolfgang Müller, Konz