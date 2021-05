Politik : Verwegene Pläne

Zum Artikel „Was die Ampelkoalition bis 2026 für die Region Trier plant“ (TV vom 4. Mai) schreibt Christa Breidert:

Zu den Vorhaben der neuen Regierung ließe sich viel anmerken. Angefangen bei den Plänen zur Biomüllentsorgung (Reizthema) bis zu den Plänen in der Schulpolitik (Reizthema) – was wurde da nicht schon alles versprochen, und wer glaubt, dass digitale Bildung sich in schnellem W-Lan erschöpft, liegt falsch. Da fehlt dann immer noch etliches an Equipment, also Hardware und Software; und damit das Ganze auch Bestand hat, braucht es an jeder Schule Systembetreuer, die einen reibungslosen Ablauf garantieren. Und das, wen wundert es, braucht jede Menge Geld! Diese Summe sollte die Regierung dem Bürger nicht verhehlen und zur Verfügung stellen.