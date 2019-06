Verkehr : Verwunderte Gäste

Verkehr

Was die Kunden in Bernkastel-Kues auch verschreckt, sind die übermäßig vielen LKW, die durch die Stadt fahren und damit Lärm und Gestank verursachen. Am Gestade, nahe der Ampel, schütteln die Leute oft nur noch den Kopf. Der Lärm dort ist immens und die Luft so schlecht, dass das Neckartor dagegen wohl ein Luftkurort ist. Dazu sind die Fußgänger auf den Bürgersteigen am Brückenkreisel und am Kreisel bei Aldi gefährdet, da die LKW oft mit dem Hinterrad über die Bürgersteige fahren.