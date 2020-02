Tourismus : Viele Fragen, aber kein Problem ...

Zum Artikel „Trierer sagt Airbnb den Kampf an“ (TV vom 5. Februar) schreibt Beatrix Peters:

Fragen über Fragen: Was macht die Tourist-Info mit den angebotenen Wohnungspartnern? Kann jeder Reisende die teuren Hotelkosten in Trier zahlen? Ergebnis einer solchen Reglementierung könnte ein Rückgang der Touristen sei. Wer zahlt die Mehrarbeit in der Verwaltung? Sind das dann wieder die Vermieter, so wie bei der Bettensteuer? Hier sind viele Ungereimtheiten. Warum nicht alles so lassen, wie es ist, und wichtigere Themen angehen?