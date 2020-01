Justiz : Viele Fragen, viele Zweifel

Zu den Artikeln „Drei Kinder sterben im Dorfteich“ (TV vom 9. Januar) und „Gerichtsprozess gegen Bürgermeister beginnt“ (TV vom 10. Januar) schreiben Stephan Mayer und Robert Goergen:

Es ist schon schlimm, dass 2016 drei Kinder in einem kleinen See in Neukirchen ertranken, aber dass man deshalb dem Bürgermeister eine fahrlässige Tötung zuweist, ist ein Witz. In dem Löschwassersee befanden sich keine Gefahrenstoffe oder sonstiger Unrat, der eine Umzäunung notwendig gemacht hätte. Ein Bade-Verbotsschild war vor Ort aufgestellt. Wo waren die Eltern, als das Unglück geschah? Wenn wirklich das Urteil zulasten der Gemeinde oder des Bürgermeisters ausgehen sollte, müssten demnächst alle Seen und Flüsse umzäunt werden sowie auch Straßen, Bäume, Berge und vieles mehr, um Gefährdungen einzudämmen. Man muss dann wirklich an unserer Rechtsprechung zweifeln.