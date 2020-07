Gesellschaft : Völlig daneben

Zum Artikel „Trier-Saarburgerinnen können ziemlich alt aussehen“ über die Lebenserwartung der Menschen in der Region (TV vom 25./26. Juli) schreibt Monika Brost:

Auch wenn ich dafür bin, dass man ein paar lockere Überschriften in der Tageszeitung zu lesen bekommt, ist diese von Chefreporter Rolf Seydewitz über die Trier-Saarburgerinnen mal völlig daneben. Was, bitte schön, hat ein hohes Alter mit alt aussehen zu tun? So rein gar nichts. Darf ich die Redewendung „alt aussehen“ einmal erklären: Alt aussehen tut man, wenn einem etwas gründlich daneben gegangen ist. So wie die Überschrift. Oder es war so gemeint, wie es geschrieben steht, dass die Trier-Saarburgerinnen alt aussehen, dann war es eine sexistische Beleidigung (denn es gibt auch Männer, die alt aussehen). Gibt es denn niemanden in der Redaktion, dem dies aufgefallen ist?