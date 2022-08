Leserbrief : Lassen wir schwangere Frauen nicht im Stich!

Abtreibung

In Deutschland ist jetzt Werbung für Abtreibung erlaubt. (Das sogenannte Werbeverbot für Abtreibungen aufgehoben. Ärzte dürfen künftig öffentlich informieren, dass und mit welcher Methode sie Abtreibungen durchführen, Anm. der Redaktion). Seltsam: Dieselben Politiker, die sich hier eingesetzt haben, sprechen beim Thema Impfen gerne von Solidarität mit den „Schwächsten“ der Gesellschaft . Man profiliert sich auch gerne über Bewahrung der Schöpfung, spricht von Mutter Erde, will Küken und Klima retten. Die ungeborenen Kinder aber werden weiter in die Zange genommen.