Fußball : Volle Stadien, volles Risiko?

Corona und Fußball Foto: tv/Roland Grundheber

Das Runde muss ins Eckige, so viel ist klar. Aber müssen bei der derzeit laufenden EM so viele Menschen in ein Stadion? 45 000 Fans durften zum Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen England ins Londoner Wembley-Stadion.

Trotz Corona und der gefährlichen Delta-Variante. Kritik kam unter anderem von Bundes-Innenminister Horst Seehofer. Aber auch einer unserer Leser findet das „unverantwortlich“.