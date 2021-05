Ein Rücktritt? : Vom Ministersessel in den Wahlkampf

Franziska Giffey Foto: tv/Roland Grundheber

Was waren die Gründe für den Rücktritt von Franziska Giffey als Bundes-Familienministerin? Echte Einsicht in ein Fehlverhalten? Oder kühle Kalkulation? Schließlich will sie ohne Ballast in den Wahlkampf ums Berliner Rathaus gehen.

Man darf spekulieren. Karikaturist Roland Grundheber regt mit seinen künstlerischen Mitteln zum Nachdenken an.