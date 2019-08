Weinfest : Vom Rebensaft bis Heimatgefühl: Warum mir ein Weinfest wichtig (geworden) ist

Brauchtum

Das diesjährige Weinfest meines Heimatortes Brauneberg berührte mich in so mancher Hinsicht. Viele Jahre habe ich es als Fest der Winzer angesehen, auf dem ich nichts zu suchen habe und mal ehrlich, wer hört schon gerne Polka und zünftige Musik, während er mit Essen aus einem Imbisswagen „verwöhnt“ wird? Das kann ich doch auch zu Hause haben.

Der Imbisswagen entpuppte sich als „Genuss auf Rädern“, und es gab wirklich schmackhafte Speisen, die du in so manchem guten Restaurant suchen gehst. Salate, Flammkuchen und allerlei rund um den Riesling. Selbst gebackene Kuchen von den zahlreichen Dorfbewohnern, die ihre eigensten Kreationen und Geheimrezepte verbackten, um den Gast zu beeindrucken. Zudem die ausgewählten Weine, die mit ihren typischen moselländischen und durch den jeweiligen Winzer ganz individuell ausgebautem Charakter den Gaumen erfreuten. Liköre und Brände aus dem Ort für jene, die einfach mal Nuss und Pfirsich in einer edlen Form verköstigen wollten. Und dazu – neben der ganzen Palette der feinen Köstlichkeiten der Winzer – und Dorfgemeinschaft – dazu die ausgesprochene Freundlichkeit der Gastgeber. In zahlreichen Gesprächen mit Gästen aus allen Teilen der Welt wurden unser Dorf, unsere Menschen und unsere Produkte gelobt. Dabei waren die sympathischen, kleinen Versprecher der Moderatoren ebenso Teil der besonderen Atmosphäre wie die Musik der verschiedenen Bands und Gruppen. Auch die Kleinsten im Ort trugen mit einer Tanzeinlage zur Freude der Besucher bei und ernteten verdienten Applaus. Nicht das Perfekte macht uns aus, sondern das Herz, mit dem wir es tun.