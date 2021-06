Leserbriefe : Vom Spielen, der Sucht, der Freiheit und dem Jugendschutz

Spielhallen-Betrieb

Zu den Artikeln „Streit um die Spielhallen“, „Warum Spielhallen in der Region vorerst nicht schließen müssen“ (Trierischer Volksfreund vom 26. Mai) sowie den Kommentaren „Macht die Buden dicht!“ von Frau Katharina de Mos und „Schließen ist keine Lösung!“ von Florian Schlecht zu diesem Thema:

Ich kann der Forderung, die Anzahl der Spielhallen zu verringern oder sie gar zu schließen, nur zustimmen. Es ist unverständlich, dass die Suchtkrankheiten – und Spielsucht ist eine Krankheit – von der kommunalen Politik noch gefördert werden. Die Spielhallen in ihrer jetzigen Ausprägung machen Menschen oft süchtig, gar krank. Zum anderen gibt es zahlreiche Geschäfte, die aufgrund der Corona-Krise aufgeben müssen, und da entstehen Spielhallen, Shisha-Räume, zahllose Dönerbuden und Nagelstudios. Das ist aber vielleicht ein anderes Thema.

Man kann natürlich nicht alles regulieren. Es wäre jedoch hilfreich, wenn die zuständigen Verwaltungsorgane in den Kommunen das im Auge behielten und sich durch die Vorgaben zur gewünschten Waren-/Ladenstruktur um die Vielfältigkeit des Angebots bemühen würden. Das Geld zerrinnt, die Menschen bleiben.

„Macht die Buden zu“, so titelte Katharina de Mos am 26. Mai im TV. Ich betreibe eine Spielhalle und freue mich über die von der Landesregierung beschlossene Übergangsfrist für Spielhallen von sieben Jahren.

Kinder und Jugendliche haben zu Spielhallen keinen Zutritt, genauso wie Personen, die in Rheinland-Pfalz über das Sperrsystem für Spielhallen gesperrt sind.

In einer liberalen Gesellschaft sollte es jedem selbst überlassen bleiben, was er in seiner Freizeit tut, solange er damit keine anderen Menschen schädigt.