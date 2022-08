Fuel-Dumping

Da durch Umweltgifte belastete Pollen immer schwerere allergische Reaktionen auslösen – was aber eine bisher wissenschaftlich nicht durch das Robert-Koch-Institut bestätigte Erkenntnis ist – sollen Kerosin-Niederschlagsmengen in Wettervorhersagen berücksichtigt werden. Bei wolkenlosem Himmel, aber 60-prozentiger Niederschlagswahrscheinlichkeit müssen Bürger, die sich im Freiem aufhalten, an Abholstationen gegen eine angemessene Gebühr einen Einweg-Kerosin-Regenschirm abholen, der nach Gebrauch als Sondermüll entsorgt werden muss. Menschen mit Atemwegserkrankungen und Pollenallergien sind verpflichtet, eine neuartige recht kostengünstige FFP-10-Maske zu tragen. An Tankstellen darf aufgrund der hohen Umweltbelastung ausschließlich Wischwasser nachgefüllt und der Reifendruck geprüft werden. Das Rauchen ist auch im Auto untersagt. Das Verkehrsministerium schafft hierzu Rauchmelder-Radargeräte an, die bereits auf einer Autobahn bei Trier erprobt werden. Ab einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 80 Prozent bei Sonnenschein ist eine Ausgangssperre vorgesehen. In Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsministerium wurde ein Forschungsprojekt bei einem in Rheinland-Pfalz beheimateten Pharma-Unternehmen in Auftrag gegeben, das die Entwicklung eines Impfstoffes vorsieht, der gegen Kerosin-Niederschlag immunisiert und auch die so zahlreich beobachteten Atemwegserkrankungen komplett in Luft auflöst.