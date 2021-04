Soziales : Von so viel Geld nur geträumt

Zum Artikel „So geht Teilzeit ohne Verlust bei der Rente“ (TV vom 9. April) schreibt Hermann Kirchen:

Leider muss ich mich bei so einem Artikel einbringen. Es geht um Teilzeit ohne Verlust bei der Rente einer Frau in den alten Bundesländern, Arbeitszeit 40 Stunden die Woche. Im Beispiel, das der Volksfreund bringt, liegt das sozialversicherungspflichtige Arbeitsentgelt bei 41 541 Euro im Jahr, also 3462 Euro pro Monat. Leider weiß ich nicht, wo Sie diesen Lohn in einem Handwerksbetrieb finden. Das sorgt für Verunsicherung der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Als Installationsmeister in einem Installationsbetrieb habe ich von solchen Löhnen nur geträumt!